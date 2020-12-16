S Sport Plus'ın yeni reklam kampanyası yayında

S Sport Plus’ın FCBRAM imzalı yeni reklam kampanyası başladı. “Sporseverin Yeni Alışkanlığı” mottosuyla yayınlanan film “Kurulum Yok” ve “Taahhüt Yok” isimli iki seri olarak çekildi. Kampanya, S Sport Plus’ın sporseverlerin yayın izleme alışkanlıklarında yarattığı değişim ve yenilikleri eğlenceli bir dille öne çıkartıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Olgu Baran oturuyor.

Kovid-19 tedbirleri sebebiyle online gerçekleştirilen çekimlerde, sette yalnızca prodüksiyon ekibi yer aldı. Toplamda 45 kişinin çalıştığı filmin setinde Kovid-19 riskine karşı gerekli tüm önlemler alındı.

Marka ve ajans ekipleri ise online sette eğlenceli anlar yaşadı. Oyuncuların uyumu tüm ekibe de yansıyınca oldukça keyifli bir çekim süreci yaşandı.

Reklam filminin künyesi;

Reklamveren: S Sport Plus

Reklamveren Temsilcileri: Özgür Oğuz, Şahap Kısa

Ajans: FCBRAM

Ajans Başkanı: Enes Konuk

Kreatif Direktör: Bahadır Canberk, Utku Ergin

Kreatif Grup Başkanı / Sanat Yönetmeni: Emir Alan

Metin Yazarı: Ezgi Hindistan, Onur Akdoğan

Müşteri Süpervizörü: Gökçe Kurtoğlu

Proje Yöneticisi: Sena Kireççiler

Yapım Şirketi: Asitane Yapım

Yönetmen: Olgu Baran

Görüntü Yönetmeni: Muharrem Tırmık

Yapımcı: Ceylan Baycan

Uygulayıcı Yapımcı: Sedat Türkantoz

Post Prodüksiyon: Sinefekt

Mecra: Dijital, TV