S Sport Plus'ın yeni reklam kampanyası yayında

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S Sport Plus’ın FCBRAM imzalı yeni reklam kampanyası başladı. “Sporseverin Yeni Alışkanlığı” mottosuyla yayınlanan film “Kurulum Yok” ve “Taahhüt Yok” isimli iki seri olarak çekildi. Kampanya, S Sport Plus’ın sporseverlerin yayın izleme alışkanlıklarında yarattığı değişim ve yenilikleri eğlenceli bir dille öne çıkartıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Olgu Baran oturuyor.
Kovid-19 tedbirleri sebebiyle online gerçekleştirilen çekimlerde, sette yalnızca prodüksiyon ekibi yer aldı. Toplamda 45 kişinin çalıştığı filmin setinde Kovid-19 riskine karşı gerekli tüm önlemler alındı.
Marka ve ajans ekipleri ise online sette eğlenceli anlar yaşadı. Oyuncuların uyumu tüm ekibe de yansıyınca oldukça keyifli bir çekim süreci yaşandı.
Reklam filminin künyesi;
Reklamveren: S Sport Plus
Reklamveren Temsilcileri: Özgür Oğuz, Şahap Kısa
Ajans: FCBRAM
Ajans Başkanı: Enes Konuk
Kreatif Direktör: Bahadır Canberk, Utku Ergin
Kreatif Grup Başkanı / Sanat Yönetmeni: Emir Alan
Metin Yazarı: Ezgi Hindistan, Onur Akdoğan
Müşteri Süpervizörü: Gökçe Kurtoğlu
Proje Yöneticisi: Sena Kireççiler
Yapım Şirketi: Asitane Yapım
Yönetmen: Olgu Baran
Görüntü Yönetmeni: Muharrem Tırmık
Yapımcı: Ceylan Baycan
Uygulayıcı Yapımcı: Sedat Türkantoz
Post Prodüksiyon: Sinefekt
Mecra: Dijital, TV
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