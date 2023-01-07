S Sport Plus’tan yeni kullanıcılara Socios Fan Token müjdesi

EuroLeague’ten LaLiga’ya, Formula 1’den NBA’e, Serie A’dan UFC’ye dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam eden S Sport Plus; ssportplus.com üzerinden yeni üyelik başlatan kullanıcılara Socios.com iş birliğiyle tuttukları takımın Fan Token'larını armağan ediyor.

S Sport Plus yeni üyeleri için kaçırılmayacak bir kampanya hazırladı. Bu kampanya ile ssportplus.com üzerinden üye olarak, S Sport Plus paketlerinden birini satın alan kullanıcılar hem birbirinden değerli spor organizasyonlarının keyif ve heyecanına ortak oluyor hem de destekledikleri takımların Fan Tokenlarını kazanıyor!

S Sport Plus üyeleri FC Barcelona’dan Juventus’a, Inter’den Atletico Madrid’e kadar dünya futbolunun devlerinin yer aldığı Socios.com’dan hediye Fan Tokenlarını alarak destekledikleri spor kulüpleri ve spor organizasyonları ile karşılıklı etkileşim ve söz söyleme hakkına sahip olacak.

Paket Satın Almak Yeterli

Kullanıcılar ssportplus.com üzerinden üyelik adımlarını tamamlayarak, aylık veya yıllık S Sport Plus paketini satın aldıktan sonra kampanya ile ilgili bir bilgilendirme maili alacaklar. Mailin içerisinde yer alan yönlendirme linkini takip ederek Fan Token’larını alabilecek.

Kampanyada hediye edilecek Fan Tokenlar önceden belirlenen miktarlarla sınırlıdır ve paraya çevrilemez. Destekledikleri kulüplerin Fan Tokenlarını alan taraftarlar, kulüplerinin kararlarında oy hakkı sahibi olurken, birbirinden farklı deneyim ve ödülleri de kazanma fırsatını elde edecekler. Socios.com uygulaması, uygulama indirme platformları üzerinden indirilebilir.

Hafta Sonu Süper Maç Programı

Dünya Kupası arasının ardından LaLiga ve Serie A’da bu hafta sonu futbolseverleri birbirinden kritik maçlar bekliyor. LaLiga’da şampiyonluk adaylarından Barcelona Pazar akşamı 23:00’te A.Madrid ile karşılaşırken, 22:45’te ise Serie A’da zirve hattını yakından ilgilendiren maçta Milan, Roma’yı ağırlayacak. Her iki maç da S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.