Saran Group Cumhuriyetin 100. yılında 24. spor salonu ''Atatürk Spor Salonu''nu İzmit’te açtı

Saran Group’un 23 senedir her yıl düzenli olarak Türkiye’nin dört bir yanında gençlerin kullanımına sunduğu spor salonlarının 24’üncüsü 7 Nisan’da İzmit’te açıldı.

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken; Saran Group da Türkiye’nin geleceği gençlere spor sevgisini aşılamak ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla spor salonları açmaya devam ediyor. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın açılışını yaptığı spor salonu yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adını taşıyor.

Türkiye’nin güçlü geleceği için zinde, duyarlı, bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Group; ‘GENÇLER PARKEDE’ Saran Group Kapalı Spor Salonları projesiyle 23 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında spor salonları yapıyor. İlk spor salonunu 2000 yılında açan Saran Group, tüm spor salonlarını Millî Eğitim Bakanlığı’na devrediyor.

Türkiye genelinde ihtiyaç duyan illerde gençleri spora teşvik etmek, spor yapmalarına imkân tanımak üzere 2000 yılından bu yana toplam 23 spor salonu açan Saran Group; 24. spor salonunu İzmit Alikahya’da inşa etti. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından açılışı yapılan “Atatürk Spor Salonu” her sene olduğu gibi yine sarı - lacivert renklerle inşa edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların başkan ve yöneticilerinin katıldığı İzmit Atatürk Spor Salonu açılış törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: “25. Spor Salonumuzu Bu Sene Şırnak’ta Açacağız”

Sahip olduklarını spora borçlu olduğunu ve topluma fayda sağlamak için kazanımlarını yine spor aracılığı ile paylaşmak istediğini belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran açılış konuşmasında: “2000 yılında memleketimiz Kırıkkale’den bir yola çıktık. O yolda, 23 yılda 24’üncü spor salonunu gençlerimize hediye etmek üzere, bugün burada buluştuk.

Saran Grubu olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurucu liderimiz Atatürk’ün adını alan bu spor salonunu devletimize, gençlerimize teslim etmekten son derece mutluyuz. Birkaç ay sonra Şırnak’ta 25’inci spor salonumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını verdiğimiz 24. spor salonumuzu gençlerimizin kullanımına açıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: “Vizyoner İş İnsanı Sadettin Saran’a Teşekkürler.”

Bir kadın belediye başkanı olarak önceliğinin çocuklar ve kadınlar olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: “Özellikle çocuklarımızın daha fazla spor yapmasını sağlamaya çalışıyoruz ki kötülükler onlara ilişemesin, annelerin gözü arkada kalmasın. Bizimle aynı vizyona sahip, aynı görüş penceresinden hayata bakan, gençlere ve spora destek veren değerli iş insanlarından bir tanesi de bizleri asla kırmayan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran” dedi. 6 ay gibi kısa bir sürede spor salonunun tamamlandığını belirten Hürriyet “Sadettin Saran’a ve Saran Grubun değerli ekibine, kentimize kazandırdıkları bu güzel spor tesisi için bir kez daha İzmit halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımların da artarak devam etmesini, herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.