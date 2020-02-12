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  3. 12 Şubat 2020 13:22

Saran'dan Elazığlı gençlere büyük müjde

Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar devam ederken bir güzel haber de ünlü iş insanı Sadettin Saran'dan geldi.

Saran'dan Elazığlı gençlere büyük müjde
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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'a spor salonu yaptırılacak. Bu kapsamda spor salonu protokolü imzalandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran bir araya gelirken, spor salonu protokolü için imzalar da atıldı. Öte yandan spor salonunun nereye yapılacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Spor salonunun yapılacağı yerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Salonun çelik konstrüksiyon yapı şeklinde inşa edileceği öğrenildi.

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