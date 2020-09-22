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  3. 22 Eylül 2020 12:49

Spor medyası birbirine girdiği sırada Ahmet Çakar'ın yorumları dikkat çekti

Türk spor medya tarihinin en büyük kavgası yaşanırken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın tartışmalara ilişkin yaptığı yorumlar dikkat çekti.

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Rıdvan Dilmen'in Türkiye'nin gündemine oturan açıklamalarının ardından Fatih Altaylı, Ercan Taner ve Ersin Düzen arasındaki büyük tartışmaya eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Furbol'da açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, şunları söyledi:

"Bize 40 senede şunu öğrettiler; Ortamda kaos varsa sen sakin kal. Kenara çekil, izle. Kim kime ne yapyor? Sonra icraat yaparsın. Kaotik durumlarda bir hakem sakin kalacak, biraz geri çekilecek, 'bitti mi beyler' diyecek. Sonra (kırmızı kart çıkararak) Hasan, Hüseyin, Ali, Veli... Hamama! Attım sizi oyundan."

 

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