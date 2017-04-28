Mehmet Demirkol'dan şok FETÖ çıkışı !
Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !
Fikret Orman: Ramazan ayında kutlama yapmam
Gaziantepspor ateşle oynuyor
Gaziantepspor ateşle oynuyor
Daçka Avrupa'ya veda etti !
Daçka Avrupa'ya veda etti !
Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak
Barcelona Başkanı hakim karşısına çıkacak
Şehit kaymakamın vasiyeti yerine getiriliyor
Şehit kaymakamın vasiyeti yerine getiriliyor
Ümit Özat'tan futbolculara çok sert uyarı
Ümit Özat'tan futbolculara çok sert uyarı
Aboubakar Başakşehir maçında oynayacak mı ?
Aboubakar Başakşehir maçında oynayacak mı ?
Suriye panterinin gözü Süper Lig'de !
Suriye panterinin gözü Süper Lig'de !
Hollanda'dan Advocaat'a yoğun baskı
Hollanda'dan Advocaat'a yoğun baskı
  1. 28 Nisan 2017 22:13

Advocaat’tan Hollandalı muhabire şok sözler !

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ülkesinin NOS kanalına beklemediği şekilde yanıt verdi!

Advocaat’tan Hollandalı muhabire şok sözler !
A+ A-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’tan muhabirini İstanbul’a yollayan NOS kanalına flaş sözler!

“Hollanda’ya dönseniz daha iyi, benim söyleyecek bir şeyim yok” diyerek söze başlayan Advocaat, “Aslında konu çok basit, herhangi bir imza atmış değilim. O yüzden beklemeliyiz. Mayıstan önce başka bir görüşme olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Alınan kötü sonuçların ardından Danny Blind ile yollarını ayıran Hollanda Futbol Federasyonu ilk olarak El Cezire’yi çalıştıran Henk ten Cate’ye gitmişti. Fakat Ten Cate, kendisine yeteri kadar güvenilmediğini hissettiği için teklifi reddederken elde bir tek Advocaat kaldı.

Ajansspor

advocaat , nos , fenerbahçe , hollanda