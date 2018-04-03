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  4. 03 Nisan 2018 17:03

Ahmet Ağaoğlu açıkladı ! "Başkan seçilirsem..."

Trabzonspor'da başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı transferleri ile ilgili konuştu.

Ahmet Ağaoğlu açıkladı ! Başkan seçilirsem...
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Finansal sıkıntıyı iki oyuncuyu satarak aşmak gibi bir planı olmadığını belirten Ağaoğlu, başkan olması durumunda böyle bir satışın olmayacağını söyledi.

Ağaoğlu “ Böyle bir şey olabilir mi! Kendi özümüze çok ihtiyacımız var diyen bir insan olarak ilk iş Abdülkadir’i, Yusuf’u mu satacağım yani! Yusuf ve Abdülkadir, Trabzonspor’un finansal sorunuyla ilişkilendirilecek bir konu değildir. Finansal sorunlar farklı düzlemlerde çözülür. An itibariyle altyapıdan zarzor çıkmış, kendinden sonraki arkadaşlarına örnek olacak bu 2 kardeşimizin satışı gündemimde yok." ifadelerini kullandı.

Fanatik

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