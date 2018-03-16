Alex'ten baklavasına halı saha maçı !

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdıran Alex De Souza Türkiye ziyaretine bir de halı saha maçı sıkıştırdı.

Uzun süre sonra yeniden İstanbul’a gelen Alex dün akşam eski dostlarıyla halı saha organizasyonunda buluştu. Ataşehir’de bulunan tesislerde maça çıkan Alex, eski günlerdeki fit görüntüsüyle dikkat çekti. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ve kitap imzalayan Brezilyalı yıldız maçın ardından ikram edilen baklavayla ziyafet çekti.

Çarşamba akşamı Türkiye’ye gelen ve bir çok etkinliğe katılan Alex’in cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından ülkesine dönmesi bekleniyor.