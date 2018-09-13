Ali Ece’den Burak Yılmaz için olay sözler !

Futbol yorumcusu Ali Ece Tivibu Spor’da yayınlanan ‘Ters Köşe’ programında Burak Yılmaz ile Trabzonspor arasında yaşanan olaylar ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Ece, milli futbolcu Burak Yılmaz için ‘Burak bunu her yerde yapıyor milli takımada da yaptı o olayı herkes Arda Turan ve Fatih Terim’e yıktı’ dedi.

İşte Ali Ece’nin yaptığı Burak Yılmaz açıklaması…

‘Burak Yılmaz hakkında fazla konuşmak istemiyorum değmez. Çünkü Trabzonspor için ölürüm diyor, eğer bir kulüp için öleceksen yerinde duracaksın. Burak’ın kendi servetinde toplam servetini düşünelim, Trabzon’un ödemekle yükümlü olduğu ücret senin servetinin binde kaçı. Bir dur be kardeşim(!) ya da Trabzonspor için ölürüm deme.

“Beşiktaş’a beni sattılar”‘ o zaman atma tweet neyin tweetini atıyorsun gece yarısı. Çok seviliyor Trabzon’da çok büyük hata yapıyor. Futbolda özellikle Trabzonlu sevdimi yüz binlik sever ama nefret edersen bir milyonluk nefret eder. Zaten bunu anlasaydı kendisi hiç Burak Yılmaz olmazdı bu yeteneğiyle bambaşka kariyeri olurdu. Burak bunu her yerde yapıyor milli takımadada yaptı o olayı herkes Arda Turan ve Fatih Terim’e yıktı. Burak Yılmaz’dır Arda’ya gidip benim prim vardı ne oldu diyen.’