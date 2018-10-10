Arda Turan'dan 'kavga' açıklaması ! "Namus..."

Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, ünlü şarkıcı Berkay'la kavga etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Çıkan haberlerden sonra açıklama yapan Arda, "Basit bir tartışma yaşandı" dedi.

"BASİT BİR TARTIŞMA YAŞANDI"

Arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda şarkıcı Berkay Şahin'in eşinin kulağına eğilerek "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın." dediği iddia edilen Arda Turan, Instagram hesabından açıklama yaparak, "Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir 'Namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun." dedi.

Arda Turan Berkay'ın burnunu kırdı !

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