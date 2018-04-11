Ayhan Akman'dan Tudor ve Riekerink açıklaması

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve Fatih Terim’den önceki teknik direktör Igor Tudor’un yardımcısı Ayhan Akman görevde olduğu dönemlerindeki gelişen olayları ve merak edilenleri anlattı.

İŞTE AKMAN'IN AÇIKLAMALARI

Göreve Riekerink’le başlamıştım. Galatasaray’dan böyle bir teklif gelince tabi ki hayır diyemezdik. O yüzden Riekerink’le birlikte başladık göreve. Yarım dönem de Tudor’la beraber çalıştık. Biliyorsunuz ilk başlarda Galatasaray’ın mali problemleri vardı. UEFA’dan cezada almıştık. Belirli kriterler de vardı. Belli bir miktar harcama yetkimiz vardı.

İstediğinizi yapamadınız mı?

Tabii ki. Bu yüzden her istediğimizi yapamadık. Açıkca söylemek lazım. Orada belli maddi dururmunuz kulübün şartları size bazı şeyleri yaptırıyor ya da yaptıramıyor.

Neler yapmak istediniz. Hoca yönetimle konuştunuz mu?

Tabi ki konuştuk. Aslında şunu söylemek lazım. Bu sene yapılan değişimin geçen sene yapılması lazımdı.

Ne yapılması gerekiyordu?

En önemli şey takım yapılanması. Bu sene başı itibarıyle konuşursak yaklaşık 9-10 oyuncu alındı (Gomis, Feghouli, Belhanda, Mariano, Fernando, Maicon, Latovlevici) 7-8 tane de oyuncu gönderildi (Carole, Bruma, Sabri, Chedjou, Podolski, Semih, Snijeder, De Jong).

Taraftar Sneijder’in gönderilişini pek istemiyordu. Yönetime de sitemi vardı bu konuda.

Tabi ki taraftarımızın isteğine de saygı duymak lazım. Onların isteği de çok önemli ancak Sneijder’in gönderilişi hem yönetim hem de teknik ekibin aldığı ortak karardı. Zaten onlar da gitmek istiyordu. Ortada bir gerçek var. Günün 24 saati oyuncularla yaşayan bir teknik ekip, bir yönetim kurulu var. Yani sonuçta oturup bütün oyuncuların performanslarını, yapılarını, kriterlerini, hatta ve hatta yaşlarını değerlendiriyorlar. Kulübün yapılanmasında bunlar da çok önemli. Bunları söyleyebilirim.

Riekerink, Galatasaray’ın alt yapısı için getirilmişti. Şartlar onu Galatasaray’ın hocası yaptı. Kariyerine baktığımızda da hep alt yapılar var. Herhangi bir takımı çalıştırmamış. Türkiye Kupası da kazanılınca yönetim onunla devam etme kararı aldı. Bunlar doğru karar mı yanlış karar mı bunu o dönemin yöneticilerinin konuşması gerekiyor.

‘’TUDOR DAHA KARİYERLİYDİ’’

Riekerink’ten sonra da Igor Tudor takımın başına getirildi. Tudor, Riekerink’e göre daha kariyerli bir insandı. Hali hazırda Karabükspor’u çalıştıran başarılı bir hocaydı. Son 2 ayda takımın başına geldi. Sonuçta kendi kurduğu bir takım değildi. Kredisi vardı. Çünkü son 2 ayda gelmişti. Kısa sürede takımın çehresini değiştirmek gerçekten çok zordu. O sezon sonunu konuşmaktansa bu sezon başında ne yapıldığını konuşmak değerlendirme açısından daha iyi olur kanaatindeyim.

Maç esnasında Igor Tudor’un aldığı kararlarda hiç müdahil oldun mu? Oyuncu değiştirme, oyunu okuma konularında hiç müdahil olmadığın söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksin?

Bi defa teknik direktörlerin görevi bellidir. Oyuncuların yeri, limitleri bellidir. Yardımcıların sınırları, yerleri bellidir. Her işin bir rajonu olduğu gibi, futbolun da kendine özgü bir rajonu vardır. Futbolun içinden gelen kişiler bunu biraz daha rahat görebilir.

“ÇOK ETKİLİ ÇALIŞTIM”

Dışarıdan, ‘Hiç müdahele edilmiyor mu?’, ‘Bir şey söylenmiyor mu?’ demek işin çok basite indirgendiğini gösteriyor. Ben her platformda, her noktada çok etkili bir yardımcılık yaptım diyebilirim. Dışarıdan taraftar bilmez bunu.

“BİZ BAŞARILIYDIK”

Biz ayrıldığımızda Başakşehir’in 1 puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunanun taktirine bırakıyorum.

“HOCA SEÇİMİ YÖNETİMLERİN TERCİHİ”

Tabi ki bu bir tercihti. Yönetimlerin, camianın hoca değişimleri olabilir. Takım iyi giderken de olabilir. O yüzden yapılan değişklik doğru mu? Yanlış mı? Bunu kamuoyu değerlendirecek.

Ünal Aysal döneminde Fatih Terim’le 2 yıl üst üste şampiyon olunan sezonun ardından Terim’in de görevine son verilmişti.

Aynen öyle dediğin çok doğru. Sonuçta Tudor’dan sonra Fatih Hoca seçiminin ne kadar doğru olduğu da zaten ortada. Galatasaray’ı, camiayı, Türk futbolunu çok iyi bilen birisi. O yüzden; şu an Galatasaray için işler yolunda gidiyor.

“HEDEFİM TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK”

Çok tecrübe kazandım. Galatasaray’da çalışmak benim için bir onur. Bundan sonra önümüze gelen teklifleri değerlendireceğiz. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bunun içinde yüzde 100 hazır olduğumu düşünüyorum. İnşallah güzel bir teklif de gelirse devam ederiz.

Galatasaray’da görev almanın gururunu yaşadığını belirten Ayhan, Akman, Igor Tudor'la birlikte çalıştığı dönem içerisinde başarılı olduklarını söyledi. Lige çok iyi başladıklarının altını çizen Ayhan, “Bizi başarısız olarak addedenleri, bıraktığımız zaman ki puan cetveline bir kere bakmalarını istiyorum. Galatasaray'ı bıraktığımızda ikinci sıradaydık’’ şeklinde konuştu.

ŞU ANKİ KADRODA BİZİM DE PAYIMIZ VAR

Sonuçta sezon başı büyük bir yapılanma, büyük bir değişim yaşandı Galatasaray’da. Bunu herkes taktir ediyordur. Çünkü Galatasaray’da giden oyuncular ve gelen oyuncu sayısına baktığınızda büyük bir değişim yaşandı. Öyle ki geçen sezon başı en formda oyuncusu Bruma bile ayrıldı. Birçok oyuncu ayrıldı (Carole, Bruma, Sabri, Chedjou, Podolski, Semih, Latovlevici Sneijder, De Jong, Cavanda). Onların yerine birçok yeni transfer yapıldı. Geriye dönüp baktığımızda alınan oyuncuların doğru oyuncular olduğu görülüyor. Gomis, Feghouli, Belhanda, Fernando, Mariano, Maicon, Latovlevici gibi oyuncular alındı. Bu oyuncular hem kaliteleriyle hem verdikleriyle hem tecrübeleriyle hem de karakterleriyle yapılan seçimlerin ne kadar doğru olduğun gösteriyor. Bu transferlerde hem yönetimin hem teknik ekibin (bizim) hem scout ekibinin ortaklaşa payı var.