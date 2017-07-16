Beşiktaş Demba Ba'yı neden istemiyor ? Belli oldu...

Şenol Güneş'in de çok istediği ve yeni sezonda kadroda düşünülen Senegalli yıldızdan; her an nüksetme ihtimali olan ‘stres kırığı' problemi sebebiyle vazgeçildi. 2014-15 sezonu başında Chelsea'den transfer olduğu Beşiktaş'ta bir sezonda attığı 27 golle Siyah-Beyazlı gönüllerde taht kuran Senegalli forvet, 13 milyon Euro'ya satıldığı Çin kulübü Shanghai Shenhua'da ağır bir sakatlık yaşamıştı.

Senegalli golcü geçen sezon devre arasında ise kiralık olarak Kartal'a dönmüştü. Başakşehir ve G.Antep maçlarında sadece 17 dakika süre almasına rağmen klas bir gol atan Demba Ba, kalitesinden bir şey kaybetmediğini de göstermişti.

Teknik direktör Şenol Güneş de, yönetimle yaptığı görüşmede “Sakatlığı sorun olmaz. Oynatırız. Ona ihtiyacım var” sözleriyle 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.

AMELİYATI YOK

Ancak çekilen mr sonrası Demba Ba'daki acı gerçek meydana çıktı. Tecrübeli golcünün ‘stres kırığı' problemi yaşadığı kaydedildi. Ameliyatı olmayan bu sakatlığın sezon içerisinde her an nüksetme ihtimalini göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlı yönetim, Senegalli yıldızın transferinden vazgeçti.

Şenol Güneş de ileride sıkıntı yaratacak bu durum sebebiyle çok istediği Demba Ba ile ilgili fikrini değiştirmek zorunda kaldı ve Ba için Beşiktaş defteri kapandı.

STRES KIRIĞI NEDİR?

Halk arasında ‘çatlak' olarak bilinir. Gerçek bir kırık değildir. Aşırı yüklenmeye bağlı oluşur. Tekrarlayan darbeler de stres kırığına yol açabilir. Genellikle vücudun yük taşıyan kemiklerinde (kaval, tarak, topuk kemikleri) görülür. Tedavisi çok zordur.