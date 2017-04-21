Beşiktaş Tahkim Kuruluna gidiyor !

Beşiktaş UEFA'nın men cezasına karşı harekete geçiyor! Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

“Taraftarların gözlerinden anlayabiliyorum”

Vodafone Arena’da bütün taraftarlar çok heyecanlı. Taraftarların gözlerinden anlayabiliyorum, herkes çok heyecanlı ve mutlu. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz ve yarı finale kalırız. Takımında konsantre üst seviyede, maça konsantreyiz ve hazır durumdayız.

“Quaresma oynadığı zaman…”

Quaresma bizim için çok önemli, o olduğu zaman Beşiktaş’ın hücum hattı çok daha seçenekli ve iyi oluyor. Tüm oyuncular bugün bütün mücadelesini ortaya koyacaktır ve bununla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

“Hakemin bize karşı…”

Ben artık hakemler hakkında konuşmuyorum ama bu seviyede hakemlerin hakkaniyetli bir maç yöneteceğini düşünüyorum. Ben hakemin bize karşı art niyetli olacağını düşünmüyorum. Tanıdığımız bir hakem, aleyhimize büyük hataların olacağını düşünmüyorum.

“Bu maçın ardından tahkim…”

Biz de tahkim için bu maçın sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah maçın ardından tahkim kuruluna Beşiktaş’ın haklarını savunmaya gideceğiz.