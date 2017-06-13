Beşiktaş’tan Tamer Tuna’ya veda mesajı

Beşiktaş Kulübü, 2 yıldır Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna’nın görevinden ayrıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklama;

“Beşiktaşımız’da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrılmıştır. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Öte yandan Tamer Tuna’nın Osmanlıspor’un başına geçmesi bekleniyor.