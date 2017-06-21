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  4. 21 Haziran 2017 20:10

Burak Yılmaz'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt

Milli futbolcu Burak Yılmaz, menajeri Ogan Tarhan aracılığıyla kendisini tanımadığını söyleyen Beşiktaş ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'ye cevap verdi.

Burak Yılmaz'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt
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Ogan Tarhan Burak'ın, "Kendisini tanımıyorum" diyen Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'ye çok kırgın olduğunu söyledi.

İşte Tarhan'ın sözleri:

AÇIKLAMA YAPMALI

“Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından son derece üzgünüz. Bizi ziyadesiyle üzen bir konu. Kendisiyle de görüştüm biraz önce. Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından son derece üzgünüz. Hala kendisinden bir şey bekliyoruz bu konunun düzeltilmesi adına. Milli takım golcüsünün böyle bir olay ile karşılaşması gerçekten çok üzücü ve böyle bir konuya karşı birilerinin çıkıp bir şeyler söylemesini beklerdim.”

ÇOK KIRGINIM

“Sayın Fikret Orman’a teşekkür ediyoruz yaptığı açıklamalar hakkında ama Ahmet Nur Çebi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Burak ile yayından öncede konuştum. Çok üzgün olduğunu söyledi. Kendisinin de bir şeyler söyleyebileceğini iletti. Ama ben bunun doğru olmadığını söyledim kendisine. Her gün bir şeyler ekleniyor bu konunun üzerine. Burak’ta bana, ‘Ağabey lütfen çok üzgün olduğumu ve kırgın olduğumu söyle bu durum hakkında’ dedi.”

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