Dani Alves'den bir şok açıklama daha !

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden Real Madrid’e elenmeleri hakkında konuşurken Dani Alves, artık futbolu çok sevmediğini de itiraf etti.

Alves, çocuklarının futbola ilgisi olup olmadığı sorulması üzerine ”Tanrıya şükür ki hayır. Çünkü futbol benim futbolcu olmak istediğim dönemdeki parıltısını kaybetti. Bugün futbol artık sadece bir ticaret. Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenmeleri hakkında konuşurken ”Paris Saint Germain’de bir geçiş süreci aşıyoruz. Bu süreçte biraz acı çekeceğimizi biliyorum. Çünkü bu tip değişim süreçleri zorlu geçer” dedi.

Dani Alves'e 'ilahi adalet' yorumu