Fenerbahçe'de altyapının başına o isim geçiyor !

Fenerbahçe'nin "Futbolda kalkınma projesi"nin adı belli olurken başına kimin geçeceği de ortaya çıktı. Projenin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" olacak.

REAL MADRİD GİBİ!

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner, proje hakkında bilgiler verdi. Mosturoğlu, "Bizim modelimiz Real Madrid gibi. Bu proje, birkaç tane Altınordu projesi" dedi.

PROJENİN BAŞINA GEÇECEK İSİM

Mosturoğlu'nun isim vermediği ancak Ağustos'ta gelecek kişinin Belçika futboluna yön veren Chris van Puyvelde olduğu netleşti. 'Profesör' lakaplı 58 yaşındaki futbol adamı, Belçika Futbol Federasyonu'nda direktörlük yapıyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ...

Chris van Puyvelde, Belçika'da son 3 jenarasyonun mimarı olarak görülüyor. Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel ve birçok yıldız onun eğitiminden geçtiler. Chris Van Puyvelde, Yıldırım'ın en önemli seçim kozların biri olarak görülüyor.