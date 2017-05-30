Fikret Orman: Euroleague hırsızlık organizasyonu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman katıldığı programda Euroleague hakkında flaş sözler söyledi.

Orman, “Ben Euroleague'e karşıyım hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş'u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım.” dedi.

2 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI!

Orman’ın bu sözleri üzerine 3 Mart 2015 tarihindeki Henrik Dettmann’ın imza törenindeki sözleri ortaya çıktı! Fikret Orman imza töreninde “Basketbol takımın Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu da ekiple olabilir” ifadelerini kullanmıştı.