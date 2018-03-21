Galatasaray'a tazminat davası şoku ! Tudor...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, “Tudor, Galatasaray’ı yardımcılarıyla beraber 1.5 milyon euro alacağı yüzünden mahkemeye verdi. Igor Tudor bize 7.5 milyon TL’lik bir alacak davası açtı. Tudor’un açıklamaları bizi şaşırtmıştır. Tudor’un gelişi gibi gidişi de doğru olmadı. Böyle olmamasını isterdik.” dedi.

Öte yandan yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını belirten Cengiz, “Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk” ifadelerini kullandı.

Inter’den ara transfer döneminde kiralanan Yuto Nagatomo hakkında konuşan Cengiz, “Nagatomo aracılığıyla maçlarımıza birçok Japon geliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Ekibimiz Nagatomo için görüşüyor. Şimdi konuşursam İtalyanlar çok uyanık, fiyatı artırırlar.” şeklinde konuştu.