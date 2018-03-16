Giuliano o ismi Fenerbahçe'de görmek istiyor

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Giuliano, kulüp televizyonunda katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'de en beğendiği oyuncuların Babel ve Talisca olduğunu aktaran 27 yaşındaki yıldız futbolcu şunları ifade etti:

Benim fikrime göre yüksek seviyede olduğunu düşündüğüm birkaç oyuncu var. Talisca çok sıra dışı bir dönem geçiriyor ama Babel'i de çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu ve bence eksiksiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın maçlarında kaderi etkiliyor. Onu da Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasına koyarım.



Fenerbahçe'de görmek istediği isimle ilgili soru üzerine Giuliano şu yanıtı verdi:

Benimle Gremio'da oynamış bir oyuncuyu söyleyeceğim. Porto Alegre'den. Üzerinden 2 yıl geçti bile. Hala orada devam ediyor. Adı Ramiro. 2. ön libero veya 3. ön libero olarak oynayabilir, kanat bölgesinde oynayabilir sağ ve solda. Kısa boylu, fiziksel olarak kuvvetli bir oyuncu. Onunla oynadığım dönem çok istekliydim çünkü bana çok saha içinde yardımcı oluyordu. Çok koşuyordu, devasa akciğerleri vardı çünkü bütün maç çok koşabiliyordu. Taktiksel anlamda çok zeki, tekrar birlikte oynamak istediğim oyuncu o.