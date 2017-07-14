Gökhan İnler: Ayrılmamı Şenol Güneş istedi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ ile başkanvekili Çağatay Kalkancı katıldı. Turuncu-lacivertli ekip Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler ile 3’er yıllık anlaşmaya vardı.

Düzenlenen törenden açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Kulübümüzün almayı arzu ettiği 2 önemli oyuncuyla imzalamış bulunuyoruz. Mevlut zaten Türk Milli takımının en önemli oyuncularından bir tanesi. Fransa’da da uzun yıllar önemli kulüplerde forma giydi. Abdullah hoca kendisini çok arzu etti ve bu transfer gerçekleşti. Gökhan 90’a yakın İsviçre milli takımında ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş bir oyuncu ona da Abdullah hocanın istegi ve arzusu üzerine teklif götürdük sağ olsun çok olumlu baktı ve 2 oyuncuda bu ailenin içine bugün itibraıyla katılmıs oluyor ikisine de hayırlı olsun diyorum” dedi.

Şu ana kadar 6 oyuncu aldıklarını ve Feyenoord’a ödedikleri 1 milyon Euro dışında hiç bir kulübe ödeme yapmadıklarını söyleyen Başkan Gümüşdağ, “Az sonra kendisini uğurlayayacağımız Cengiz’den alacağımız paraya bakarsak bu şirketin doğru yönetildiğinin en büyük kanıtıdır” diye konuştu.

Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya varan Mevlüt Erdinç, “Burada olduğum için çok mutluyum gerçekten burada çok değerli insanlar var, burada çalışacağım için çok mutluyum” dedi.

“HEYECANLI VE MUTLUYUM”

Adının uzun yıllar transfer dönemlerinde Türkiye’deki takımlarla anıldığını belirten Mevlüt, “Türkiye liginde ilk kez burada oynayacağım heyecanlı ve mutluyum. Fransa liginde 300 maçım ve yaklasık 100 golüm var. Bu ligi tanımıyorum ama çok izledim. Çok kaliteli golcüler var. Bu sene bence lig daha önemli olacak. Buraya tabii ki 10-15 gol kadar atmaya geldim” diye konuştu.

GÖKHAN İNLER’DEN AYRILIK YORUMU

Turuncu lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşmeye imza atan bir diğer isim olan Gökhan İnler ise, “Beşiktaş’a teşekkür etmek istiyorum başkandan, Şenol hocadan., Beşiktaş’ta çalışan herkese büyük bir teşekkür ediliyorum. Güzel bir sene geçirdik. Önümüzdeki yıllar Medipol Başakşehir için koşacağım. Başkana teşekkür ederim bana, benim profesyonelliğime güveniyorlar bu takıma çok şey verebilirim onlar da bana çok şey verebilir. Bu takımı seçtim çünkü burada değer gördüm. Herşeyimi Medipol Başakşehir için vereceğim. Buraya kadar geldiğim için çok mutluyum çünkü kimse bana bunları hediye etmedi. Çok takımlar geldi İtalya’dan bayağı bir baskı vardı en son Atalanta görünüyordu ama sonuçta Başakşehir ile iyi bir görüşme oldu. Onların hedeflerini ve profesyonelliğini hissettim. İstanbul’da da ortam kurduğum için kalmak istedim” dedi.

Beşiktaş’tan ayrılmasının Şenol hocanın kararı olduğunu kaydeden Gökhan İnler, “Ben bir profesyonelim saha içinde her zaman yüzde yüzümü verdim. Saha içinde oynarken ben performansımı gösterdim. Ilk seçenek değildim hoca için. Bunu da Başkan ile özel bir görüşme yaparak detaylandırdım. Her şeyi değerlendirdik, ben de yoluma devam ettim” diyerek sözlerini tamamladı.

“ŞU ANKİ PLANLAMAMIZDA 2 OYUNCUYU DAHA KADROMUZA KATACAĞIZ”

Turuncu lacivertli ekinin şu anda Slovenya’da kampta olduğunu hatırlatan Gümüşdağ, “Antrenman sırasında son oyuncumuz sakatlandı 4-5 ay aramızda olamayacak checgu. Şu anki planlamamızda 2 oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Sneijder ile ilgili şunu söylemek isterim bugün bizim Sneijder kadar önemli 2 oyuncumuz var sağımda ve solumda. Buna bugün cevap vermek istemiyorum ama 2 transfer daha yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok önemli 2 oyuncu, bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’i kurdukları günden bu yana profesyonel bir şirket olarak yönettiklerini dile getiren Gümüşdağ şöyle konuştu: ” kimseye ödeme yapmadık bir oyuncudan da yaklasık 15 milyon Euro’luk gelir sağlayacağız bız her aman kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutarız.”

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eşleştileri Belçika’nın Club Brugge takımı hakkında konuşan Gümüşdağ, “Club Brugge arzu ediyordum gerçekten de öyle çıktı ama o takım bu takım çıktı diye değerlendirme yapmam. Her takım zordur her mac 90 dakikada biter. Bu yıl derbilerin şampiyonluğuz sadece onların arasında geçseydi lig şampiyonaydık içeride dışarıda derbileri yendik ama kadro potansiyeli üstün olduğumuz takımlara puan kaybettik inşallah hayırlı bır kura olur” dedi.

Gökhan ve Mevlüt’le 3’er yıl anlaşma imzaladıklarını kaydeden Gümüşdağ, adı Fenerbahçe ile yazılan Emre Belözoğlu hakkında ise “Emre bizim kulübün 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncusu gazetelerde görüyorum kendim de şaşkınım. Fenerbahçe’den bir teklif gelmiş değil. Biz Fenerbahçe’den gönderilmiş bir oyuncuyu kadroumuza kattık. Emre’den çok memnunuz o da buradan memnunun. Bu şekilde en ufak bir teklif gelmedi” şeklinde konuştu.