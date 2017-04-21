Hagi: İkna ederlerse Galatasaray'a dönerim

Hagi, Galatasaray'a dönecek mi? Galatasaray'ın efsane ismi ve eski teknik direktörü Gheorge Hagi, Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Romanya basınına konuşan Hagi, ''Galatasaray'a tekrar teknik direktör olur muyum? Şu an bir takımım var. Burada bir akedemi oluşturduk. Tekrar bana ihtiyaçları varsa giderim. Ancak bunun için beni ikna etmeleri gerekiyor.'' diye konuştu.

''AVRUPA STANDARDINDA DEĞİL''

Galatasaray'a dönme şartlarından bahseden Hagi, ''Şartlar, Avrupa standartlarında olmalı. Transfer bütçesi ve maaşlar Avrupa düzeyinde olmalı. Ancak bu olay malesef bu durumda değil.'' dedi.

''BENİ GÖRMEK İSTEDİLER''

Hagi, Galatasaray yöneticilerinin kendisiyle görüştüğünü belirtirken, ''Galatasaray yöneticileri beni ziyaret edip akademiyi görmek istediler, çünkü çok etkilenmişlerdi. Her şeyi açıkladım. Başka bir şey konuşmadık.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın Romanyalı efsanesi, 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında Galatasaray'da teknik direktör olarak görev almıştı.