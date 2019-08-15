İstanbul'daki dev maçta sahaya atlayan Türk Youtuber'a tepki yağdı

UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'daki Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasındaki maç sırasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi Fester Abdü olarak bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz'a sosyal medyada yoğun bir tepki gösteriliyor.

Maçın yaklaşık 14'üncü dakikasında taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atlayan, saha içinde koştuktan sonra Liverpool ceza sahasına giren, ancak kaleye gelemeden görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalında videolar üreten Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.

Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek "Deli Mi Ne?" adlı kanalını takipten çıkarmaya başladı.

Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenenen Fester Abdü'nün "Deli Mi Ne?" adlı kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 550 bin kişiye kadar indi.

Sosyal medyada bu kanalın takibini bırakan kişilerin paylaştıkları videolar hızla paylaşılmaya başlandı.

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