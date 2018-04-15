Manchester City'den Mbappe bombası !

Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz 180 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiraladığı Kylian Mbappe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ada basınından Daily Mirror gazetesi, Manchester City'nin Fransız golcüyü yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Haberde PSG'nin UEFA tarafından uygulanan finansal fair-play kuralları çerçevesinde yaptırıma uğraması durumunda Mbappe'yi satın almaktan vazgeçeceği ve bu durumda City'nin de devreye gireceği belirtildi.

City yönetiminin söz konusu transferi gerçekleştirebilmek içinse en az 180 milyon euroluk bir teklifte bulunması bekleniyor.