Marius Sumudica’dan bahis savunması

Kayserispor Kulübü, 'Kayseri'ye Bahisçi Hoca' başlıklığı ile verilen bir haber üzerine resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada Marius Sumudica'nın konu ile ilgili savunmasına yer verildi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün tarihli bir gazetede yer alan ve “KAYSERİ’YE BAHİSCİ HOCA” başlığıyla verilen haber üzerine; kulübümüz ,ülkesinde olan hocamız Marius Şumudica ile temas kurmuş ve konu ile ilgili bilgi istenmiştir.

Teknik direktörümüzün, isnatla ilgili açıklama ve belgeleri tarafımıza ulaşmış olup; konuyu izahı şu şekildedir.

“Türkiye’deki bir yayın organında çıkan ve bahis oynadığım için. Romanya Futbol Federasyonunca 6 ay men edildiğim iddiası gerçek dışı ve eksik bilgiyle doludur.

Süper Lig'e bahisçi hoca

Konunun aslı şöyledir;

Şampiyonluk mücadelesi verdiğim bir ortamda FC Astra Plojeşti takımının maçı ile ilgili iddia oynadığımla ilgili RFF’ye şikayette bulunulmuştur. Yapılan incelemede ilgili şikayetin asılsız olduğu ortaya çıkmış ancak çok sembolik de olsa, ligimiz ve takımımızla ilgili olmayan maçlarda benim hesabımdan iddia oynandığı görülmüştür. Bu konu tarafımdan da ifade edilmiştir.Bunun üzerine RFF disiplin kurulu 2 ay men cezası vermiş ancak RFF üst temyiz kurulu ve FİFA eylemin hafifliği ve bir sonuç oluşturmadığı gerekçesiyle cezanın yaz aylarına ertelenmesi kararını vererek, hiçbir maçta ceza almamamı temin etmiştir. Aynı yılın sonunda da ligi şampiyon olarak tamamladık.”Saygılarımla…..

Marius SUMUDİCA

Yukarıdaki açıklamalar ışığında durumun değerlendirilmesini ve futbol dünyasının (yönetici,teknik heyet ve futbolcu) hoşlanmasak da, aslı olmasa da zaman zaman bu tip haberlerle gündeme gelebildiği, hatta yargılanabildiği bilinen bir konudur. Önemli olan, iddianın boyutuna ve kesinleşen yargı kararına göre hareket etmek olmalıdır. Aksi halde, araştırma zahmetinde bulunmadan, internette bir tuşla görebileceği ham bilgiyi abartarak yayınlamak kötü niyet değilse bile kötü gazeteciliktir. Bu çalışma biçimi Türk futboluna bir şey katmadığı gibi, Kayserispor düşmanlarına ve içeride-dışarıda hortumu kesilen menajer eskisiyle çok az da olsa medya mensubuna haksız itham şansı vermekte, bu durum ise haberin yayınlandığı gazetenin büyüklüğü ve saygınlığını zedelemektedir.

Saygılarımızla.”