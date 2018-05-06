Mehmet Demirkol’dan flaş Arda Turan sözleri !

Yorumcu ve yazar Mehmet Demirkol, Medipol Başakşehir’in yıldızı Arda Turan’ın Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili değerlendirmede bulundu.

Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken maçın son anlarında Arda Turan krizi yaşandı.

Maçın uzatma anlarında yerde kalan ve faul bekleyen tecrübeli futbolcu, oyunun devam ettirilmesi üzerine yan hakemin üzerine yürüdü. Hakemi iten ve sert şekilde tepki gösteren Arda Turan kırmızı kartla oyun dışında kalırken TFF tarafından ağır bir cezaya çarptırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Mehmet Demirkol, “Camiasız Arda’yı herkes eleştiriyor bakıyorum. Büyük takımda olsa ‘eline sağlık’ diyecek olanlar bile. Umarım aynı keskinliği kendi Ardalarınız için de gösterirsiniz” ifadelerini kullandı.