Tudor 4 futbolcunun biletini kesti
Galatasarayı futbolculara teklif yağıyor
Fenerbahçe’de dev operasyon
Trabzonsporlu yöneticiden şike göndermesi !
Trabzonsporlu yöneticiden şike göndermesi !
Kasımpaşa Rizespor'u ateşe attı
Kasımpaşa Rizespor'u ateşe attı
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi !
Kayserispor ligde kalmayı garantiledi !
Ergin Ataman'dan şaşırtan hareket !
Ergin Ataman'dan şaşırtan hareket !
Diego Simeone takımdan ayrılıyor mu ?
Diego Simeone takımdan ayrılıyor mu ?
Neymar'dan tehdit !
Neymar'dan tehdit ! "O varsa ben yokum"
Trabzonspor Brezilya'da kamp kurdu
Trabzonspor Brezilya'da kamp kurdu
Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi
Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 12 Mayıs 2017 23:03

Nevzat Aydın'dan göndermeli tweet

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Kayserispor'un aldığı 3 puanın ardından Twitter'dan ilginç bir göndermede bulundu.

Nevzat Aydın'dan göndermeli tweet
A+ A-

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Kayserispor'un aldığı 3 puanın ardından Twitter'dan ilginç bir göndermede bulundu.

Gaziantespor Bülent Uygun'u kasteden Nevzat Aydın, 'şikecinin düşmesine az kaldı' dedi. Bir kullanıcının 'Gaziantepspor'u konunun dışında tutmalısınız' tepkisine ise , 'Gaziantepspor ile hiç alakam yok. Ama öyle büyük bir camiaya bu teknik direktör hiç yakışmadı.' ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın daha önce de Gaziantepspor Akhisar karşısında 6-0'lık mağlubiyetinin ardından " '5 yeriz, 7 yeriz ama 6 yemeyiz. 7 yeriz, 9 yeriz ama 8 yemeyiz.' 6 yedi." tweetini atmıştı.

şike , trabzonspor , bülent uygun , gaziantepspor , nevzat aydın