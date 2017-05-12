Nevzat Aydın'dan göndermeli tweet

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Kayserispor'un aldığı 3 puanın ardından Twitter'dan ilginç bir göndermede bulundu.

Gaziantespor Bülent Uygun'u kasteden Nevzat Aydın, 'şikecinin düşmesine az kaldı' dedi. Bir kullanıcının 'Gaziantepspor'u konunun dışında tutmalısınız' tepkisine ise , 'Gaziantepspor ile hiç alakam yok. Ama öyle büyük bir camiaya bu teknik direktör hiç yakışmadı.' ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın daha önce de Gaziantepspor Akhisar karşısında 6-0'lık mağlubiyetinin ardından " '5 yeriz, 7 yeriz ama 6 yemeyiz. 7 yeriz, 9 yeriz ama 8 yemeyiz.' 6 yedi." tweetini atmıştı.