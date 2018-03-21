Nobre'den Talisca ve Giuliano açıklaması

BB Erzurumspor santrfor Mert Nobre, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Mehmet Altıparmak'la birlikte performasının artığını ifade eden Mert Nobre, "Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Lige kötü başladık. Sonrasında Mehmet Altıparmak'la hava değişti. Mehmet Hoca ile birlikte benim de performansım arttı" dedi.

Derbiyi beğenmedim!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beğenmediğini söyleyen Nobre, "Derbide tempo çok düşüktü. Ben beğenmedim, iki takım adına kötü bir oyun vardı. Galatasaray'ın 1 puanla dönmesi şampiyonluk yolunda avantaj. Şampiyonluk yolunda; Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in şansı var. Son 8 haftada her şey değişebilir" diye konuştu.

Talisca'nın 2018 Dünya Kupası'na çağrılması zor!

Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılması hakkında da konuşan tecrübeli golcü, "Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılması biraz sürpriz oldu. Talisca'nın 2018 Dünya Kupası'na çağrılması zor. Giuliano çok yetenekli bir isim. Şu anda Türkiye'nin en yetenekli ismi değil ama o potansiyel var" ifadelerini kullandı.