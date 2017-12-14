Persie ile Kocaman arasında soğuk rüzgarlar

Geldiği günden beri sakatlıkları, performansı ve isteksizliği sürekli eleştirilen Van Persie'den teknik direktör Aykut Kocaman da artık umudu kesti.

Takımın başına geldiği dönemde "Satılmasın, ona ihtiyacım var. Persie'ye güveniyorum" diyerek en büyük destekçisi olduğu Hollandalı forvet ile şimdi iki yabancı gibi olan usta hoca, RvP'yi dün oynanan Adana Demir maçı için bile kadroya almadı. Aykut Kocaman'ın sürekli moral vermeye çalıştığı tecrübeli forvetten böyle vazgeçmesinde Persie'nin en küçük sakatlıklarını bile bahane edip antrenmanlara çıkmaması, isteksiz tavırları olduğu belirtildi.

İsmi, kariyeri önemsiz



Kocaman'ın takımla yaptığı toplantılarda sık sık "Fenerbahçe forması değerlidir... İsmi, kariyeri ne olursa olsun; herkes bu formayı giyemez. Çalışıp, ter dökmeden buna izin vermem. Çubukluyu sadece hak eden alır" diyerek 34 yaşındaki oyuncuya gönderme yaptığı gelen haberler arasında. Tek destekçisini de kaybeden Van Persie ile ipleri artık tamamen koparan sarı-lacivertli kulüp, devre arası gelebilecek ilk teklifte Hollandalı'yı gönderecek..