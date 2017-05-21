Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ozan Tufan sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Aboubakar(2'), Quaresma(33'), Talisca(48') ve Babel'in(64') golleriyle 4-1 mağlup etti.



Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirirken Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözler söyledi. Süper Lig'deki son durumu da değerlendiren Dilmen, Fenerbahçeli futbolcular Van Persie ve Ozan Tufan'ın Beşiktaş formasıyla daha farklı oynayabileceğini söyledi.



İşte Dilmen'in yorumları;



"Veselinovic'i çok severdim. Toprağı bol olsun. Kasımpaşa oyunu güzelleştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın pozisyonları var. Kasımpaşa açık oyanamaya çalışıyor. 2-1'den sonra Beşiktaş tedirgin oynadı. Quaresma'nın yaptıklarına inanamıyorum. İzlerken keyif alıyorsunuz."



"Psikolojik olarka üstün olmak için bu maçı kazanmalı ve Başakşehir'in maçını beklemeli. Oyun üstünlüğü var ama Beşiktaş hayal edilenin uzağında. Tedirgin skoru korumaya yönelik çıkıyor. Eskiden öyle değildi. Top rakip sahada daha fazla kalıyordu."



'Yıldız önemli değil'



"Şenol Güneş oyuncularına hala tempo diye istekte bulunuyor. Oyuncular bitmiş hocam. Zorlu maçlar oynadı Beşiktaş. Beşiktaş 1903'te kurulmuş ve puan rekorlarını Şenol hocayla birlikte kırmış. Bu önemli bir olay. Bu olay Şenol hocanın tarihi bir başarısıdır. Abdullah Avcı'nın da başarısını Fenerbahçe maçını izleyerek görebiliriz. Sadece yıldız futbolcu olması değil, takım olabilmek asıl sorun. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı bunu çok iyi çözdüler. Atiba olmadan takım olur mu sorusuna ancak bu şekilde cevap verilebilirdi. "



'Mehmet Ekici için doğrusu...'



"Fikret beye de söyledim, 'Mehmet Ekici için bu kadar ısrar ettiğinize şaşırdım' dedim. Mehmet Ekici için doğrusu Fenerbahçe."



'Ozan Tufan ve Van Persie Beşiktaş'ta olsaydı...'



"Ozan Tufan Beşiktaş'a gitseydi, bugün daha farklı bir yerde olurdu. Van Persie evde otururken, 'Şu Beşiktaş'ta oynasam 25 gol atarım' diyordur."