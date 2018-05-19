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  4. 19 Mayıs 2018 12:15

Ryan Babel'den 'Çin' açıklaması

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, 'Çin'e gidecek iddialarını "Avrupa belki olur ama Çin’e asla gitmem" diyerek yalanladı.

Ryan Babel'den 'Çin' açıklaması
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Beşiktaş'tan ayrılacağı söylentileri üzerine bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Babel’in son günlerde yaşadığı ruh halinin nedeni ortaya çıktı.

Çin’den 13 milyon euroluk teklif gelen Babel’e yapılan bu öneriyi yöneticiler kendisine iletti. Babel ise kesinlikle Çin’e gitmek istemediğini söyledi. Babel, “Kalmak istiyorum ancak kulübün maddi menfaatleri doğrultusunda mutlaka benim satılmam gerekiyorsa, Avrupa’dan bir kulübe satın. Çin’e gitmek istemiyorum. Yeniden Milli Takım’a döndüm ve bu çıkışımı korumak istiyorum. Bu yüzden de Uzakdoğu seçenekleri gündemimde yok, benim orada ne işim var” diye niyetini vurguladı.

Akşam

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