Serdar Aziz'in menajerinden bomba açıklama !

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Serdar Aziz'i İtalyan kulübü İnter'in sorduğu ortaya çıktı.

Daha önce Galatasaray'da görev yapan Mancini'nin avukatı ve menajerlik de yapan Paulo Bornardo'nun Serdar Aziz için girişimde bulunduğu belirtildi.

Inter kulübüne de yakınlığı ile bilinen Bornardo'nun futbolcunun menajeri Haluk Canatar'ı arayarak futbolcunun İtalyayı düşünüp düşünmeyeceğini sorduğu ve teklif olduğunu ilettiği belirtildi.

Haluk Canatar ise konuyla ilgili, "Böyle bir şey oldu aradılar, sordular ama ortada resmi net bir şey yok" açıklamasını yaptı.