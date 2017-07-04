Sinan Güler’in formasını yaktılar !

Kaptanlığını yaptığı Galatasaray’ı bırakarak Fenerbahçe Doğuş’a giden milli oyuncunun forması yakıldı.Galatasaray taraftarı, Sinan Güler’in Fenerbahçe Doğuş’a gitmesiyle çılgına döndü.

Sarı kırmızılı taraftarlar, basketbol takımlarının kaptanlığında büyük bağ kurdukları ve adeta sevgilileri olan Sinan Güler’in formasını yakarak bu transfere karşı tepkilerini gösterdi.

Potada yılın transferini gerçekleştiren Sinan Güler, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş formasıyla boy gösterecek ve sarı lacivertlilerin en büyük kozlarından biri olacak.