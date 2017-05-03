Uğur Çiftçi: Galatasaray'dan teklif aldım

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Uğur Çiftçi, açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve takımıyla ilgili özel açıklamalar yapan Uğur Çiftçi'nin röportajından satırbaşları şu şekilde:

Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı?

Gençlerbirliği bence Türkiye'nin en önemli altyapısına sahip. Hocalarıma bu konuda teşekkür ediyorum. Transfer konusunda ise Galatasaray'dan devre arasında kulübüme gelen bir şeyler olabilir. Kulübün şartlarına uymadı ve olmadı diyelim. Zaten şu an transfer konuşmak çok doğru değil diye düşünüyorum.

Uğur Çiftçi'nin hedefleri neler?

İlk devreyi iyi kapattık, ikinci yarıda düşüş yaşadık. Ondan sonra yükselişe geçtik. Tabii her futbolcunun hedefi olmalı, benim de doğal olarak hedeflerim var. Hedefim A Milli Takım ve bir gün Avrupa'da oynamak.

Beğendiği bek oyuncuları kimler?

Filipe Luis ve Marcelo'yu çok beğeniyorum. İtalya ve İspanya bana uygun gibi. Önceliğim tabi Gençlerbirliği.

Özat ve Gençlerbirliği hakkında...

Ümit Özat hocanın bizimle ve takımla ilişkisi çok iyi. İnşallah hocamız her zaman güzel yerlerde olur. Elbette futbol bir takım oyunu. Diğer arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem. Serdar Gürler'in performansı çok iyi. Takım olarak iyi olduğumuzda zaten başarı geliyor.