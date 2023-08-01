Spor Toto'dan bahis tutarlarına yüzde 100 zam!

Spor Toto, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde bahis oyunlarındaki minimum tutarı güncelledi.

Spor Toto'dan yapılan resmi duyuruyla, minimum bahis tutarının artırıldığı bildirildi.

Spor Toto'nun yeni düzenlemesiyle minimum bahis tutarı da 20 TL olarak belirlendi.

1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu değişiklik öncesinde minumum bahis tutarı 10 TL seviyesindeydi.

Spor Toto’dan konuyla ilgili yapılan duyuru ise şöyle:

“1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren iddaa oyunu minimum bahis tutarı 20 TL, bir kupondan kazanılacak maksimum ikramiye tutarı 5.000.000 TL'dir. Spor Toto oyunu kolon bedeli ise 6 Ağustos Pazar gününden itibaren 2 TL'dir."