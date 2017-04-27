Advocaat için Fenerbahçe'ye ilginç teklif

Hollanda Futbol Federasyonu, Aziz Yıldırım'a başkanlık döneminde almadığı bir teklif sunma hazırlığında. Teklifin öznesi olan isim ise teknik direktör Dick Advocaat. Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan deneyimli teknik adam için Hollanda Futbol Federasyonu ilginç bir teklif hazırlığında.

Hollandalı yetkililer, kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kapısını çalacak. Hollandalılar, Yıldırım'dan iki maç için teknik direktör Dick Advocaat'ı isteyecek!

Fas ve Fildişi maçları

Advocaat'ı ulusal takımın başına getirmekte kararlı olan Hollandalılar, kısa bir süre sonra oynanacak hazırlık maçlarında da takımın başında deneyimli teknik adamın yer almasını amaçlıyor.

Hollanda Milli Takımı'nın Fas ve Fildişi ile oynayacağı maçlarda Advocaat'ın takımın başında olmasını amaçlayan federasyon yetkilileri, bu taleplerini Yıldırım'a iletecek.

Lig maçlarıyla çakışıyor

Ancak büyük bir problem söz konusu. Zira Hollanda'nın Fas ile oynayacağı maç 31 Mayıs, Fildişi karşılaşması ise 4 Haziran'da. Referandum nedeniyle Süper Lig 1 hafta rötarlı bitecek. 4 Haziran son karşılaşmanın oynanacağı tarih.

Bu şartlarda Aziz Yıldırım'ın, Advocaat'a izin verip vermeyeceği büyük merak konusu.