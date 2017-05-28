Beşiktaş maçı öncesi Gaziantepspor’da istifa

Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’un yönetim kurulu üyesi Hikmet Akay, görevinden istifa etti. Yazılı bir açıklama yaparak istifasını duyuran Hikmet Akay, 2014 yılından itibaren İbrahim Kızıl başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldığını hatırlatarak, kulübün menfaatleri doğrultusunda mesai kavramı olmaksızın maddi ve manevi katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti. Çalışmaları esnasında, “Gaziantep halkına ve güzide taraftarına bir gönül borcum var. Ben, her şeyden ziyade bu kulübün bir taraftarıyım.” felsefesini benimsediğini anlatan Akay, şu ifadeleri kullandı:

“İşte bu anlayışla, amatör bir ruh ve profesyonel bir kadroyla çalışmalara başladım. Çalışmalarım esnasında ailem olarak gördüğüm yönetim içerisinde birçok sıkıntılarla karşı karşıya kaldım. Bu sıkıntıları görmezden gelip, davama odaklandım. Lakin her şey istediğimiz gibi gitmedi. Yönetim içerisinde tekçi rejim anlayışı günden güne su yüzüne çıktı. Bu anlayış, davamıza katkı sağlamak bir yana hızla zarar vermeye başladı.”

Kulüp başkanı İbrahim Kızıl’ın sıkıntıları önceden görüp, önlem alması gerektiğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

“Kulübümüzün menfaatleri için sabırla bu hamleyi bekledim. Lakin aylar geçmesine rağmen bu hamle bir türlü gelmedi. İşte bu ve buna benzer nedenlerden dolayı, büyük bir onurla içinde bulunduğum Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulundan istifa ediyorum. Bu bir bitiş değildir. Bilakis, haksızlık karşısında elif gibi duruştur. Buradan ilan ediyorum ki takımın bir neferi olarak, kulübümüzün hak ve hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrılığımıza sebep olan dikta yönetimini de taraftarlarımızın vicdanına havale ediyorum.”