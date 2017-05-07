Dursun Özbek soyunma odasına indi

Galatasaray Başkanı Özbek, maçtan 20 dakika sonra soyunma odasına indi ve hocayla görüştü. Takımdaki kalıcı problemlerden şikayetçi olan Hırvat çalıştırıcı, gerekirse görevi bırakmayı hazır olduğunu söyledi. Dursun Özbek ise bunu kabul etmedi.

Galatasaray’ın Kasımpaşa yenilgisinin ardından başkan Dursun Özbek, hiç adeti olmadığı halde soyunma odasına indi.

Karşılaşmanın bitiminden 20 dakika sonra önce teknik direktör Igor Tudor ile görüşen Özbek, Bruma’nın neden çıkarıldığını ve takımın bu kötü durumunun nedenlerini sordu. Tudor ise kulüp içindeki kalıcı sorunlardan söz ederek, bu maçtaki olayların bile problemlerin görülmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Bunları dile getiren Hırvat hoca, “Gerekirse istifa edebilirim” diyerek görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Dursun Özbek ise buna karşı çıktı ve devam etmesini istedi. Başkan Özbek daha sonra takımın yanına gitti. Burada çok sert bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı’nın zaman zaman sesini yükselttiği öğrenildi. Dursun Özbek’in bu iki konuşması toplamda 51 dakika sürdü.

Başkan Dursun Özbek ile yaptığı toplantı nedeniyle basın toplantısına geç gelen Tudor, neden konuştuklarıyla ilgili fazla ipucu vermedi, “Böyle bir mağlubiyetten sonra başkanın sinirli olması çok normal. Ama orada konuşulanlar kendi içimizde kalacak. Bugün kötü oynadık, Kasımpaşa iyi oynadı ve böyle bir sonuç çıktı” dedi ve istifa etmeyeceğini dile getirdi.

Futbolcuların kendisini yönetime şikayet ettiğiyle ilgili olarak çıkan haberler üzerine konuşan Tudor, “Bu tip söylentiler genelde yüzde 99 yalan olur. Hatta tam tersi, atmosfer gayet iyiydi. Ne yazık ki bugün umduğumuz sonuç çıkmadı. Şu anda önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak çok anlamsız olur” diye konuştu.

‘Sorun hoca değil’

Igor Tudor, takımda yaşanan problemlerle ilgili konulara giremeyeceğini, bunların kendi içlerinde konuşulacak sorunlar olduğunu dile getirdi. Tudor şöyle devam etti:

“Bu konulara girmem çok zor. Kulüple konuşulacak konular bunlar. Sonuçlar iyi olduğunda tabii ki hocanın bir sorumluluğu var. Sonuçlar kötü olduğunda da bu geçerli. Ama yüzde 1 milyon eminim ki şu anda problem hoca değil. Şu anda söyleyebileceklerim sadece bunlar. Galibiyette ve mağlubiyette tabii ki hocaların payı vardır ama şu anda söyleyebileceğim, problemin hoca olmadığıdır. Bugün olan şey (Bruma olayı) zaten Galatasaray’ın içinde olan şeyi sizlere anlatıyor. Burada Tudor önemli değil. Capello olur, Hamza olur, Prandelli olur, Mustafa olur... Burada isimlerin hiçbir önemi yok.”

Tudor’dan ceza idmanı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, planlamada izin günü olmasına rağmen bugün 18.00’e idman koydu. Hırvat teknik adamın bu tavrı “takıma ceza” olarak yorumlandı.