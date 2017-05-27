Fenerbahçe Samir Nasri'yi kiralamak istiyor

Lyon'un yıldızı Valbuena'nın transferini imza aşamasına getiren ve geri sayıma geçen Sarı-Lacivertli yönetim şimdi de bir dünya yıldızını daha Kadıköy'e getirmek üzere.

Sevilla'da kiralık olarak oynayan Manchester City'nin Fransız yıldızı Samir Nasri için İngiliz kulübünün kapası çalındı ve kiralık olarak istendi.

Takvim'in haberine göre, Samir Nasri'yi zaten kiralamak isteyen Manchester City'nin bu teklife sıcak baktığı bunun üzerine oyuncu ve menajeri temasa geçildiği bildirildi. İlk görüşmelerde olumsuz bir durumla karşılaşmayan yönetim, gelecek hafta Manchester Cityli yöneticilerle bir araya gelecek.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA OYUNCUSU

Orta sahada ve forvet arkasında forma giyebilen Samir Nasri, çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Ayaklarına son derece hakim. 41 kez Fransa Milli Takım formasını giyerken Arsenal'den Manchester City'ye 27.5 milyon Euro gibi çok yüksek bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Orta sahada oyunu yönlendiren bir oyuncu sıkıntısı çeken Fenerbahçe bu transferle bu sorunu ciddi bir şekilde aşmış olacak.