Fenerbahçe'ye 5 dünya yıldızı birden geliyor !

Obra ve askerleri, camiaya basketbolda spor tarihimizin en büyük başarısını yaşattı, Sarı- Lacivertliler’i uzun bir aradan sonra sokaklara döktü. Başkan Aziz Yıldırım’ın şimdiki hedefi yeni sezonda hem parkede hem yeşil zeminde zafer. Bunun için kollar zaten sıvanmıştı, operasyon da hızlandı.



Futbolda hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe, basketbolda ise Euroleague kupasını kaldırarak Türk spor tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Obra ve askerlerinin zaferi, Sarı-Lacivertliler’i uzun bir aradan sonra sokaklara döktü.

Sarı-Lacivertliler’in başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon hem parkede hem de yeşil zeminde büyük hedeflere göz dikti. Futbolda taraftarı tekrar heyecanlandırmak ve Kadıköy’deki atmosferi geri getirmek için kolları erken sıvayan, Divan Kurulu’nda, “Transferler Mayıs ayında bitecek” sözünü veren Yıldırım’ın bir planı daha ortaya çıktı. Bu kez haber Fransa kaynaklı...

Net ifadeler kullandı

Shakhtar’ın kanattaki yıldızı Taison, Arsenal’in kalecisi Ospina, Krasnodar’ın forveti Smolov ve Manchester City’nin sol beki Clichy konusunda önemli mesafe alan Sarı-Lacivertliler’in son gözdesinin Lyon forması giyen 10 numara Valbuena olduğu ortaya çıktı. Fransa’nın en saygın gazetesi L’Equipe haberinde, “Lyon, Valbuena’yı kadrosunda tutmayı düşünmüyor. En büyük talibi de 3 yıllık sözleşme teklif eden Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

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