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  1. 03 Mayıs 2017 15:35

Galatasaray Kubilay Kanatsızkuş için devrede

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Kubilay Kanatsızkuş'u istedi.

Galatasaray Kubilay Kanatsızkuş için devrede
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Deplasmanda Bursaspor’u 5-0 yenerek ligde rahat bir galibiyet elde eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in takımı deplasmanda desteklemesi dikkat çekmişti. Uzun bir aradan sonra Başkan Özbek'in takımın yanında yer almasının nedeni de ortaya çıktı: Kubilay Kanatsızkuş. Ara transfer döneminde de Bursaspor’un 20 yaşındaki golcüsüyle ilgilenen Özbek, bu kez işi bitirmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde Bursaspor Başkanı Ali Ay ile bir araya gelen ve mücadeleyi de birlikte takip eden Galatasaray Başkanı, Kubilay'a olan ilgilerini yineledi. Ali Ay bu transfere çok sıcak yaklaşmasa da Başkan Özbek, Serdar Aziz'i alırken izlediği yolu işaret etti ve yine oyuncu artı para önerdi. Eğer takastaki oyuncu konusunda anlaşılırsa, Kubilay yeni sezonda Galatasaray'ın forvet alternatiflerinden birisi olacak.

Sözcü

Kubilay Kanatsızkuş , Bursaspor , transfer , Galatasaray