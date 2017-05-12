Kasımpaşa Rizespor'u ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederek kümede kalma umutlarını azalttı.

Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri; 52. dakikada penaltıdan Cristian Guanca ve 56. dakikada Turgut Doğan Şahin, 80. dakikada Titi ve 82. dakikada Batuhan Altıntaş kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini ise 59'da Jakob Jantscher ve 78'de Recep Niyaz attı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında çaykur Rizespor'dan Dhurgham Ismail kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek puanını 43'e yükseltti. Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Gaziantepspor'u ağırlayacak.