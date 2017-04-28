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  1. 28 Nisan 2017 18:01

Tottenham Bruma'yı istiyor

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde olduğu gibi yaz döneminde de en çok konuşulacak isimlerin başında Bruma geliyor.

Tottenham Bruma'yı istiyor
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Sarı-kırmızılı takımla gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruma'nın bu yaz İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer olacağı iddia edildi.

ESPN'in haberine göre Tottenham, Ocak ayından bu yana ilgi duyduğu Bruma için yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Haberde ayrıca, Bruma'ya yakın olduğu söylenen bir kaynak, Portekizli yıldızın yeni sözleşme yapmaya sıcak bakmadığı için Tottenham'ın yapacağı teklifin Galatasaray tarafından kabul edileceğini öne sürdü.

22 yaşındaki Bruma, Sporting'den 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 24 resmi maçta takımına 8 gol ve 6 asistlik katkı sundu.
 

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