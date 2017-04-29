Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Medical Park Arena'da oynanan mücadele 0-0 sonuçlandı.

Trabzonspor'un ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü aldığı ve net pozisyonlar yakaladığı maçta gol sesi duyulmadı. Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımlarından biri olan Trabzonspor, 7 maç sonra gol atamadı.

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 48'e, Gençlerbirliği ise 40'a yükseltti. Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Adanaspor ile karşılaşacak.

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN VASİYETİ GERÇEK OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara bordo-mavili takımın maçını izletme hayali gerçek oldu.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje sonucunda gerçekleştirildi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile dün geldikleri Trabzon'da, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmayı da Medical Park Arena'da izledi.

Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de maçı izleyenler arasında yer aldı.

M.FATİH SAFİTÜRK FOTOĞRAFLI TİŞÖRTLERLE SAHADALAR

Trabzonsporlu futbolcular, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün fotoğrafının bulunduğu ve anı defterine yazdığı, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" sözlerinin ve buna cevaben "Vasiyetin, bu kardeşliğin en büyük mirasıdır. Rahat uyu şehidim" ifadelerinin yer aldığı tişört ile ısınmak için sahaya çıktı.

Bu arada bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak, maç öncesi Mardinli öğrencilerin yer aldığı tribünün önüne gelerek kafile ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonsporlu futbolcular sahaya Safitürk'ün fotoğrafının yer aldığı, "Ömrün vefası olmasa da kardeşin vefası vardır. Trabzon-Mardin kardeşliği' yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor taraftarları maç öncesi "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile teröre tepki gösterdi.

ERSUN YANAL, İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yaptı. Antalyaspor maçında kart cezası tamamlanan Onur Recep Kıvrak, tekrar kaleye geçerken Kosta Rikalı kaleci Estaban Alvarado, yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Yanal, geçen hafta Antalyaspor maçında olduğu gibi Kolombiyalı oyuncu Castillo'yu yedek soyundururken N'Doye ve Rodallega'ya forvette görev verdi. Bordo-mavili takımda Antalyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmayan Yusuf Erdoğan, Gençlerbirliği kadrosunda da yer bulamadı.

Trabzonspor taraftarları Medical Park Arena'da oynan karşılaşmaya önceki maçlar kadar ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi. Doğu tribününde bulunan bordo-mavili taraftarlar, TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü'nün kaşkolları açması dikkati çekti.

TRABZONSPOR ÇOK BASKILI BAŞLADI

Mücadeleye Trabzonspor daha tempolu ve istekli başlayan taraf oldu. İlk tehlike 2. dakikada Dame N'Doye ile geldi ancak Gençlerbirliği kalecisi Hopf, topu kornere çeldi. Trabzonspor'un baskısı özellikle kanatlardan gelen toplarla artarken, 9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasına Rodallega kafayı vurdu, top direği yalayıp auta gitti.

Gençlerbirliği'nin kontra ataklarla hücum etmeye çalıştığı, Trabzonspor'un ise çok adamla hücum ettiği ilk dakikalarda topla oynama oranı %75'e kadar çıktı.

ÖNCE OLCAY, SONRA RODALLEGA NET FIRSATLARI KAÇIRDI

21. dakikada kaleci Onur Kıvrak'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Olcay Şahan, ceza alanına girip Hopf ile karşı karşıya kaldıktan sonra altıpasın hemen solundan ayağının dışıyla şutunu çekti ancak top farklı bir şekilde auta gitti. Hemen ardından Rodallga, ceza sahası içinden vurdu ancak top kaleye paralel bir şekilde auta gitti.

Trabzonspor'un çok baskılı oynadığı, pozisyonlar bulduğu ancak bir türlü gol atamadığı ilk devrenin sonunda Okay Yokuşlu sakatlanarak çıktı, yerine Fabian Castillo dahil oldu.

TRABZONSPOR'UN BASKISI 2. YARIDA AZALMADI

İkinci yarının başında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Tokelo Rantie'nin yerine Murat Duruer oyuna dahil oldu.

Yine gole dönük oyununa devam eden Trabzonspor, 47. dakikada gole çok yaklaştı. Dame N'Doye'un ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hugo Rodallega kaleci ile karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının hemen sağından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleci Johannes Hopf bu şutu kurtarmayı başardı.

ÜMİT ÖZAT'TAN ARKA ARKAYA DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor'un baskısının devam etmesi üzerine Ümit Özat, ikinci değişikliğini yaptı ve Uğur Çiftçi'nin yerine Vedat Muriqi'yi dahil etti.

Ancak, Trabzonspor'un baskısı bu değişikliklere rağmen azalmadı. Gençlerbirliği ise kaleyi bulan ilk şutunu 67. dakikada Aydın Karabulut ile çekti, bu topu da Onur Kıvrak direk dibinden kornere çeldi.

Trabzonspor'un oyunu kontrolü sürerken, Gençlerbirliği'nin üçüncü değişikliği Abdul Khalili'nin yerine Kamal Issah şeklinde gerçekleşti.

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi. Trabzonspor'un kalan dakikalarda baskı arttı ancak Gençlerbirliği savunmasını aşamadı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 noktalandı.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI:



90'Hakem Fırat Aydınus 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor ve maç 0-0 eşitlikle sona eriyor.



90'Avantaja bırakılan pozisyonun ardından Aleksandar Scekic sarı kart ile cezalandırılıyor.



90'Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.



88'Sağ kanattan Joao Pereira taç atışıyla top ceza alanına gönderiyor. O noktada Dame N'Doye'un kafayla penaltı noktasına indirdiği topu kontrol eden Hugo Rodallega yerden şutunu çekiyor ancak top direğin dibinden auta gidiyor.



86'Gençlerbirliği 10 kişi kalıyor ! Taç atışını engellemeye çalışan Ahmet Oğuz 2. sarı kartınıda görerek oyun dışı kalıyor.



83'Sağ kanatta Serdar Gürler, rakibi Yusuf Yazıcı'nın müdahalesi ile yerde kalıyor ve hakem Fırat Aydınus, Serdar'ın tedavisi için sağlık ekiplerini oyun alanına davet ediyor.



79'Sol kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.



77'Sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin arka direğe yaptığı ortasına Vedat Muriqi şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.



75'Ahmet Oğuz, hakeme itirazlardan dolayı sarı kart ile cezalandırılıyor.



73'Yusuf Yazıcı, rakibi Abdul Khalili'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.



72'Defansın arkasına atılan uzun pasla sol kanatta topla buluşan Hugo Rodallega, kalesini terkeden Johannes Hopf tarafından faule maruz kalıyor ve hakem Fırat Aydınus sarı kartını Johannes Hopf için kullanıyor.



69'Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Hugo Rodallega, sağ ayağıyla çok sert bir şut çekiyor ancak Johannes Hopf üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etmeyi başarıyor.



67'Köşe vuruşu için topun başına geçen Abdul Khalili, ortasını arka direğe doğru gönderiyor ancak top kaleci Onur Kıvrak'da kalıyor.



67'Altıpasın sol tarafında topla buluşan Aydın Karabulut sert bir şut çekiyor ancak direk dibinde Onur Kıvrak topu kornere çeliyor.



65'Sol taraftan Yusuf Yazıcı'nın köşe vuruşundan ön direğe yaptığı ortasını Ahmet Oğuz uzaklaştırıyor.



61'Ogenyi Onazi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emmanuel Mas çok sert bir şut çekiyor ancak top kaleci Johannes Hopf'den geri geliyor.



56'Gençlerbirliği oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Vedat Muriqi, Uğur Çiftçi'nin yerine oyuna dahil oluyor.



54'Kaleye uzak mesafeden Yusuf Yazıcı sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde üstten auta çıkıyor.



53'Sol taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını ceza alanına doğru gönderiyor. Ancak Emmanuel Mas'ı aşan top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.



48'Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan köşe vuruşundan arka direğe yaptığı ortasına Uğur Demirok kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.



47'Dame N'Doye'un ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hugo Rodallega kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Penaltı noktasının hemen sağından Hugo Rodallega şutunu çekiyor ancak kaleci Johannes Hopf bu şutu kurtarmayı başarıyor.



46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Gençlerbirliği'nin santra vuruşuyla başlıyor.

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45'İlk yarının son düdüğü geliyor ve mücadelenin ilk devresi golsüz sona eriyor.



45'Bu sefer diğer taraftan köşe vuruşunu kullanan Yusuf Yazıcı ortasını altıpasın önüne doğru yapıyor. O noktada Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta çıkıyor.



42'Trabzonspor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Okay Yokuşlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, Fabian Castillo yerine oyuna dahil oluyor.



36'Sağ kanattan Joao Pereira'nın ortasına ön direkte Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

33'Ceza yayının içerisinden Yusuf Yazıcı'nın yerden çektiği şut kaleci Johannes Hopf'da kalıyor.

31'Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla tekrar buluşan Aydın Karabulut ortasını ceza yayına doğru gönderiyor. O noktada Serdar Gürler topun gelişine sağ ayağıyla şutununu çekiyor ancak zayıf giden bu şut farklı şekilde auta çıkıyor.

29'Sağ kanatta süratle ilerleyen Tokelo Rantie ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak top kaleci Onur Kıvrak'dan geri dönüyor.

26'Sol kanada atılan havadan pasa hareketlenen Uğur Çiftçi ofsayta yakalanıyor.

24'Dame N'Doye'un defansın arkasına attığı uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Hugo Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazına girer girmez şutunu çekiyor ancak kaleye paralel giden top auta çıkıyor.

20'Kaleci Onur Kıvrak'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Olcay Şahan, ceza alanına girdikten sonra altıpasın hemen solundan ayağının dışıyla şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

17'Ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde Trabzonspor çift vuruş kazanıyor. Hugo Rodallega'nın dokunduğu topa Yusuf Yazıcı şutunu çekiyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

11'Aydın Karabulut'un köşe vuruşundan arka direğe yaptığı ortasına Luccas Claro kafa vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan auta gidiyor.

9'Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada Hugo Rodallega kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

7'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş için topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf'un, ön direğe yaptığı ortasını savunma uzaklaştırıyor.

3'Köşe atışı için topun başına geçen Yusuf Yazıcı ortasını ceza alanı içerisine doğru gönderiyor. Savunmanın kafasından seken top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

2'Ceza yayı içerisinde Dame N'Doye'un çektiği şutu kaleci Johannes Hopf kornere çeliyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Trabzonspor başlıyor.

İLK 11'LER:



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Scekic, Claro, Palitsevich, Rantie, Khalili, Anıl Karaer, Aydın, Serdar Gürler