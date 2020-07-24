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  3. 24 Temmuz 2020 22:24

Tahkim kurulu, yabancı sınırı itirazını reddetti

Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı kuralının iptali için yaptığı başvuruyu reddettiğini açıkladı.

Tahkim kurulu, yabancı sınırı itirazını reddetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Sivasspor, Antalyaspor, Göztepe ve Alanyaspor'un, federasyonun yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili aldığı karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

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