20 yaşındaki tenisçi tarihe geçti !

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 12. gününde tek kadınlarda yarı final maçları oynandı.

Dünya 47 numarası Letonyalı Jelena Ostapenko, 30 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky ile karşılaştı. Müsabakadan 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-1 galip ayrılan Ostapenko, 20. yaş gününde adını finale yazdırdı.

Ostapenko, bir grand slam turnuvasında finale yükselen ilk Letonyalı tenisçi unvanını elde etti.

Tek kadınlardaki diğer yarı final karşılaşmasında 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep karşı karşıya geldi. Rakibine 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 üstünlük kuran Halep, 2014'ün ardından ikinci kez Roland Garros'ta finale yükseldi.

Halep ile Ostapenko arasındaki final maçı, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Bu arada, Fransa Açık'a yarın tek erkeklerde Andy Murray-Stan Wawrinka ve Rafael Nadal-Dominic Thiem yarı final karşılaşmalarıyla devam edilecek.