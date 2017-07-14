Andy Roddick kupalarını çöpe atmış

2003 Amerika Açık şampiyonu eski dünya 1 numarası Andy Roddick, kupalarını çöpe attı. 35 yaşındaki ABD’li eski tenisçinin eşi Brooklyn Decker, Peopledergisine verdiği röportajda Roddick’in bir temizlik çılgınlığı esnasında kupalarını attığını ifade etti.

Decker, ABD’nin yetiştirdiği en önemli erkek tenisçilerden biri olan ve 12 yıllık kariyeri boyunca 32 kupa kazanan Roddick’in kariyerindeki tek Grand Slam kupası olan 2003 Amerika Açık’ta kazandığı kupayı sakladığını da söyledi.

2012 yılında erken denebilecek bir yaşta kariyerini noktalayan Roddick, 4 kez daha Grand Slam finaline yükselmiş ancak hepsinde Roger Federer’e kaybetmişti. Renkli karakteriyle dikkat çeken Roddick aktif kariyerinden sonra radyo ve televizyon yorumculuğu yaptı.

Roddick’in bu kararına çok üzüldüğünü söyleyen eşi Brooklyn, dergiye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “Benim şehirde olmadığım bir gün yapmış. ‘Bunlar benim için başarı ifade etmiyor, bunlar beni tanımlamıyor ve bu kupaların, maddi şeylerin benim için bir önemi yok’ düşüncesiyle hepsini atıvermiş. Belki birkaç tanesi duruyordur ama görünürde değiller.”

Bu ayın sonunda International Tennis Hall of Fame’e eklenecek olan Roddick, hala Grand Slam kazanabilmiş son ABD’li erkek tenisçi unvanını koruyor.