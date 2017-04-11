Dünya 8 numarası İstanbul’da

Bu yıl çok büyük çekişmeye sahne olacağı düşünülen turnuvada 1 numaralı seribaşı ise dünya 6 numarası Milos Raonic. Roger Federer, Grigor Dimitrov gibi dünyanın en iyi erkek tenisçilerine ev sahipliği yapan Garanti Koza Arena, bu yıl 1.98'lik Bosna Hersek doğumlu Hırvat tenisçiyi ağırlayacak. Özellikle forehand vuruşlarındaki Federer benzetmesi ve attığı güçlü servisleri ile dünya tenisinde çok önemli bir kariyere sahip olan Cilic, Avrupa'daki toprak turnuva serisine İstanbul'dan başlayacak.Marin Cilic, “İstanbul'un harika olduğunu duydum ve benim için yeni şehirlerde olmak bana her zaman ayrı bir heyecan katmıştır. İstanbul da beni bu anlamda heyecanlandırdı, umarım İstanbul'da iyi bir performans sergilerim. Tüm tenisseverleri korta bekliyorum” dedi.

Turnuva Direktörü Paul McNamee ise, “İstanbul'daki tenisseverler ve Cilic hayranları için bu harika bir haber. Cilic, Garanti Koza Arena'nın Roland Garros standartlarındaki toprak kortunda, Dünya 6 numarası, turnuvanın 1 nolu seri başı, Kanadalı Milos Raonic ile birlikte turnuvaya olağanüstü bir heyecan katacak” diye konuştu.

Ayrıca, Marcos Baghdatis, Bernard Tomic, Viktor Troicki, geçen senenin şampiyonu Diego Schwartzman ve ATP Tour'un genç yıldızı, Borna Coric de, TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın diğer yıldız tenisçileri olarak turnuvada boy gösterecek.

Turnuvada 23 Nisan etkinlikleri nedeniyle 15 yaş ve altı çocukların girişleri tüm turnuva süresince ücretsiz olacak.