Fenerbahçe harekete geçti ! İsmail Devrim...

Kocaeli’de lisede okuyan oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girip intihar eden İsmail Devrim’in oğluna Fenerbahçe Kulübü sahip çıkacak.

Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan oğluna pantolon alamadığı için üzülen İsmail Devrim, “Ben size ve çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedikten bir gün sonra evin banyosunda kendini asarak intihar etti.

Eşini banyoda asılı halde gören Hafize Devrim’in haber verdiği jandarma ekiplerinin incelemesinde babanın cebinden 20 lira çıkarken Türkiye’yi yasa boğan bu haber Fenerbahçe Kulübü’nü de harekete geçirdi.

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti

Fanatik Fenerbahçeli olduğu öğrenilen İsmail Devrim ve oğlu için sosyal medyada çağrı kampanyası başlatan sarı lacivertli taraftarların sesi duyuldu. Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan yaptığı açıklamada aileye ulaşıldığı bilgisini verdi.

Öte yandan Kocaeli Valiliği ile irtibata geçildiği ve bir hesap numarası açılmasının istendiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Şen’in de konuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken yapılacak yardımların planlandığı belirtildi.