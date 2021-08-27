Milli tenisçi Cem İlkel kortta tarih yazdı

Milli tenisçi Cem İlkel sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli sporcu Cem İlkel, elemelerde final turuna yükseldi.

26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin ikinci turunda, eski dünya 7 numarası ve kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu bulunan İspanyol Fernando Verdasco ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 24 dakika süren maçta rakibini 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, ana tabloya bir adım daha yaklaştı.

Cem İlkel, final turunda dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya gelecek.